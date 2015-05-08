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مباحث الغربية تكشف غموض اختفاء سيدة وطفليها وتعيدهم إلى ذويهم

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مباحث الغربية تكشف غموض اختفاء سيدة وطفليها وتعيدهم إلى ذويهم مباحث الغربية تكشف غموض اختفاء سيدة وطفليها وتعيدهم إلى ذويهم
كشفت رجال المباحث بالغربية غموض اختفاء "راندا .م" 27 سنة ربة منزل بصحبة طفليها "أحمد" 8 سنوات، و"محمد" 4 سنوات، مقيمين بقرية كفر ششتا التابعة لمركز زفتى بعد توجهها إلى عيادة طبيب نساء وتوليد بزفتى وتوصلوا إلى هروبها لدمياط فداهموها وأعادوها وطلفيها إلى أسرتها.

كان أسرة السيدة وطفلها حرروا محضر باختفائهم وفى اليوم الثانى توجه أهالى القرية إلى قسم ثان المحلة وقطعوا الطريق أمامه وتشكل فريق بحث ضم اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس المباحث المديرية والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث بالمحلة وسمنود وضباط مباحث المحلة وسمنود.

توصلت الجهود إلى أن ربة المنزل توجهت إلى دمياط واستأجرت شقة وأقامت فيها برفقة طفليها بسبب خلافات عائلية وأسرية فداهمتهم مأمورية وضبطتها وأعادتها إلى زوجها.

كان الأهالى تجمعوا أمس الخميس أمام قسم ثان المحلة وقطعوا الطريق لاعتقادهم بخطف السيدة وطفليها وسرقة أعضائهم وتعرضهم لمكروه.

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مصر 365