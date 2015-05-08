ضبط عامل زرع 55 شجرة بانجو وسط محصول القمح بالأقصر

القي ضباط مباحث مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر، القبض علي عامل لقيامة بزراعة 55 شجرة من نبات البانجو بانجو وسط زراعات القمح داخل قطعة أرض يمتلكها بالظهير الصحراوي.

كان اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، قد تلقى إخطارا من العميد عصام الدسوقى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بورود معلومات عن قيام المدعو محمد ن. ع. عامل قام بزارعة نبات البانجو المخدر داخل أرض يمتلكها بالظهير الصحراوى فى جنوب الأقصر بين زراعات القمح. وبتقنين الإجراءات، داهمت قوة من ضباط مركز شرطة إسنا، موقع الأرض، وتبين زراعتها بمحصول القمح على مساحة نصف قيراط، يتخلله 55 شجرة من نبات البانجو المخدر، فتم ضبط المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق.