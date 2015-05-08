وزير الطيران: الطيارين المصريين وطنيين.. والأزمة انتهت بعد رسالة السيسي

يلتقي غدًا السبت الطيار حسام كمال وزير الطيران، مع جموع الطيارين، في لقاء ودي، لتوضيح كافة ما دار خلال الأيام السابقة والموقف المالي الحالي لمصر للطيران، وذلك بعد مبادرة الطيارين في سحب كافة الاستقالات التي تقدم بها 224 طيارًا، اعتراضًا على بعض بنود اللائحة المالية، ومحاولتهم إضافة بند بزيادة الرواتب بنسبة ٥٠٪ على مرحلتين.

ويحضر اللقاء أعضاء الرابطة، وقيادات مصر للطيران، مثل سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل نائب رئيس القابضة، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط، والطيار شريف خليل رئيس قطاع العمليات والطيار شريف المناوي رئيس الرابطة.