وزير الطيران: الطيارين المصريين وطنيين.. والأزمة انتهت بعد رسالة السيسي

يلتقي غدًا السبت الطيار حسام كمال وزير الطيران، مع جموع الطيارين، في لقاء ودي، لتوضيح كافة ما دار خلال الأيام السابقة والموقف المالي الحالي لمصر للطيران، وذلك بعد مبادرة الطيارين في سحب كافة الاستقالات التي تقدم بها 224 طيارًا، اعتراضًا على بعض بنود اللائحة المالية، ومحاولتهم إضافة بند بزيادة الرواتب بنسبة ٥٠٪ على مرحلتين.
ويحضر اللقاء أعضاء الرابطة، وقيادات مصر للطيران، مثل سامح الحفني رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار أحمد عادل نائب رئيس القابضة، والطيار هشام النحاس رئيس شركة الخطوط، والطيار شريف خليل رئيس قطاع العمليات والطيار شريف المناوي رئيس الرابطة.
وكانت رابطة الطيارين قد عقدت لقاء في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس مع وزير الطيران حضره رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وتم على أثره إصدار بيان من الرابطة بسحب الاستقالات في إطار الاستجابة لرئيس الجمهورية.
وأكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني انتهاء أزمة استقالة الطيارين تمامًا، بعد مبادرة رابطة الطيارين بسحب كافة الاستقالات عقب اجتماعهم معه، والذي حضره رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في استجابة فورية، لرسالة رئيس الجمهورية، بالتفرغ للعمل والبناء من جميع طوائف الشعب، ولا وقت حاليًا لأي مطالب فئوية أو مالية لحين استقرار الأوضاع.
وقال وزير الطيران أن طياري مصر للطيران، شديدى الوطنية، ولهم مواقف وطنية متعددة خلال كافة الأزمات التي تمر بها البلاد، والخلاف في الرأي لا يفسد الود، ورغم الاستقالات انتظم الجميع في العمل ولم تتأخر رحلة واحدة على مدار أيام الأزمة.
وتابع، تميز اللقاء بروح الزمالة والود والمرونة الشديدة، وتفهم وجهات النظر من جانب الطرفين، كما تفهم أعضاء الرابطة صعوبة توفير أي اعتمادات مالية في الفترة الحالية، ولاتوجد أي نية للاستجابة لأي مطالب فئوية أو مالية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني.