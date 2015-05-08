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«مواطنون ضد الغلاء»: رجال أعمال وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار بالأسواق

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«مواطنون ضد الغلاء»: رجال أعمال وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار بالأسواق «مواطنون ضد الغلاء»: رجال أعمال وراء ظاهرة ارتفاع الأسعار بالأسواق

محمود العسقلانى

قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” إن كبار رجال الأعمال، هم المسيطرون على سوق التجارة الداخلية بما يتم فيها من طرح سلع غذائية وغير غذائية.

وأضاف أنهم يرفضون فكرة السعر العادل، الذي يحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف، سواءً أكانوا من المنتجين أم التجار والمستهلكين مستمدين قوتهم من فكرة الاقتصاد الحر وأن تطبق آليات السوق الحرة – على حد قوله.

وأشار العسقلانى في تصريحات صحفية ، اليوم، إلى أن مسودة قانون حماية المستهلك التي تمت إحالتها من قبل وزارة والتجارة الداخلية إلى لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، اعترض عليها اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، خاصة على مادة السعر العادل التي لا تحقق مصالحهم من وجهة نظرهم.

ولفت إلى أن القانون سوف يناقشه البرلمان المقبل بما يتضمنه من نصوص تعيد التوازن المفقود إلى الأسواق وتحقق العدالة الاجتماعية لحماية المستهلك انطلاقا من المادة 27 من الدستور.

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