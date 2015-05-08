5 ملايين دولار ثمن تحوّل بروس جينير إلى امرأة

أعلنت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنّ تحوّل النجم العالمي Bruce Jenner جنسيّاً إلى امرأة سيكون مصدر ربح كبير له؛ والدليل الأكبر هو موافقة قناة "E!" على دفع مبلغ يُقدّر بـ5 ملايين دولار له، مقابل عرض الموسم الأول من مسلسل يوثق تحوّله.

وذكرت الصحيفة أنّ Jenner البالغ من العمر 65 عاماً، والذي تعرّض مؤخّراً لحادث سير مروّع، سيقبض 5 ملايين دولار مقابل عرض الموسم الأول من مسلسل وثائقي عن تحوّله الجنسي، على أن يقبض المزيد، إذا حقّق هذا الموسم نجاحاً كبيراً.

وقد تمّ التفاوض على هذه الصفقة المجزية من دون أيّ تدخل من طليقة Jenner نجمة تلفزيون الواقع Kris Jenner، التي لن تقبض فلساً واحداً منها.

يُشار إلى أنّ Jenner، طليق والدة الأخوات Kardashian، خضع لجراحة تكبير ثدييه، وأعلن رسمياً تحوّله إلى امرأة تحمل اسم Agnes. وبعد هذا التحوّل الجذري، خضع لجلسة تصوير أنثوية بامتياز، لصالح مجلة In Touch، مشيراً إلى أنه يسعى لدخول التاريخ باعتباره "أكثر المتحوّلين جنسياً شهرة في العالم".

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