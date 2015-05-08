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بالصور: بعد رونالدو.. إيرينا شايك ترتبط عاطفياً ببرادلي كوبر

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الجمعة 08-05-2015 15:58

رصدت عدسات الباباراتزي الممثل الشهير Bradley Cooper وIrina Shayk، حبيبة نجم كرة القدم Cristiano Ronaldo السابقة، ، في لحظات رومانسيّة، تؤكّد وجود علاقة عاطفية بينهما.
وتوجّه الممثل البالغ من العمر 44 عاماً مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 29 عاماً لمشاهدة مسرحية Hamilton في نيويورك.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية أنها ليست المرة الأولى التي يظهر Bradley و Irinaفيها سوياً، في وضع رومانسيّ، فهما قد اجتمعا أيضاً بعد حفل Met Gala.
وكان Bradley Cooper انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء Suki Waterhouse بعد علاقة دامت لمدّة عامين منذ أقلّ من شهرين، في وقت انفصلت Irina Shayk عن لاعب فريق ريال مدريد Cristiano Ronaldo بعد علاقة دامت 5 أعوام منذ حوالى 4 أشهر.

 

بالفيديو: كريستيانو رونالدو يرقص ببراعة

 

 

 

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