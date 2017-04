زين مالك يتعرض لهجوم من زميله السابق في One Direction

يبدو أنّ انسحاب النجم Zayn Malik من فريقOne Direction في شهر مارس الماضي لم يستمرّ ودياً لفترة طويلة، إذ تعرّض النجم البالغ من العمر 22 عاماً لهجمة قوية من زميله السابق Louis Tomlinson، الذي اتهمه ومنتجه NaughtyBoy ، عبر Twitter، بعدم احترام جمهور One Direction، على إثر إطلاق أوّل أغنية منفردة للنجم بعد وقت قصير من انفصاله عن الفريق.

وقال Louis في معرض هجومه علىZayn: "تذكّر عندما كنت في الثانية عشرة، اعتدت الاعتقاد أنّ معالجات الصور يمكنها أن تجعل صورك رائعة، البعض لا يزال يفعل ذلك".

ولم يكن منZayn إلا أن ردّ بطريقة راقية على صديقه، حيث كتب: "تذكّر عندما كانت لديك حياة، وتوقّف عن تعليقاتك السخيفة حول حياتي".

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يفجّر فيها النجمLouis Tomlinson غضبه بسبب انفصال Zayn Malik عن فريق One Direction، فقد سبق له منذ أقلّ من شهر أن تهجّم أيضاً على NaughtyBoy بعد نشره نسخة تجريبية من أغنية "I Won't Mind" لـ Zayn.

هل حقاً أطلق زين مالك أول أغنية له بعد انسحابه من One Direction؟