السجن 10 سنوات غيابياً على الراقصة شمس

قررت محكمة جنايات القاهرة سجن الراقصة شمس 10 سنوات لاتهامها بخطف طفلة، حيث أصدرت الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار حسن حسانين، في حيثيات حكمها، بالسجن 10 سنوات على الراقصة شمس غيابياً على خلفية اتهامها بخطف طفلة من دار أيتام في مدينة نصر.

وقالت مصادر مقرّبة من الراقصة آلاء محمد، الشهيرة بـ"شمس"، "إن عدم حضور المتهمة اليوم للمثول أمام محكمة الجنايات نظراَ لتعرّضها لوعكة صحية منذ أيام ولإجراء الفحوصات الطبية".

كان قسم شرطة أول مدينة نصر تلقى بلاغاً من مدير دار الهيئة المصرية لقرى الأطفال، يتّهم "آلاء محمد عبد الرازق" الشهيرة بالراقصة "شمس"، باختطاف طفلة تبلغ من العمر عامين، من دار الأيتام إذ أخذتها من الدار لتتنزها سوياً ولكنها رفضت إعادتها للدار.

وكشفت تحقيقات هيثم مشهور وكيل أول نيابة مدينة نصر، أن الراقصة كانت تتردد على دار أيتام وكانت تكفل طفلة وتجلب لها الهدايا، بحسب نظام الدار، ثم طلبت تبني الطفلة، لكن القانون لا يسمح بذلك لكونها راقصة. وفي أحد الأيام طلبت من الدار أن تخرج بالطفلة فسُمِحَ لها لمدة 48 ساعة حسب النظام المعمول به، إلا أن المتهمة رفضت إعادتها في المدة المحددة.



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