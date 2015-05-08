جيداء دوفنجي أجمل أم تركية وحيدة في العالم العربي لعام 2015 في استفتاء "سيدتي نت"

حين أطلق "سيدتي نت" في عيد الأم استفتاءه حول " من هي أجمل أم تركية وحيدة في عام 2015؟ بين نجمات الدراما التركية لم يتوقع إطلاقاً من ستكون الفائزة به لكنه ربما توقع بحكم نجاح المسلسل التاريخي "حريم السلطان" أن تحتل بطلته الممثلة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام مرتبة متقدمة على زميلاتها لكن كما هو معروف تحمل الإستفتاءات دائماً مفاجآة غير متوقعة، فمن اختار قراء "سيدتي نت" الأم التركية الوحيدة الأجمل لعام 2015؟ فهنّ أمهات ناجحات رغم أنهنّ نساء مطلقات ووحيدات يحملن مسؤولية أمومتهنّ على عاتقهنّ بحب وهمّة روحية وعاطفية عالية.

رفيف متقدمة من اليوم الأول على السلطانة هيام

من اليوم الأول للإستفتاء لوحظ تقدم الممثلة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف في "نساء حائرات" الأم الوحيدة لابنتها الوحيدة الصغيرة ميليسا التي أنجبتها في ظروف صحية صعبة، وربما كان أداؤها لدور أم لتوأم وأطفال كثر في المسلسل التركي الشهير "نساء حائرات" على مدى ثلاثة مواسم تركية وخمسة مواسم عربية مدبلجة من اللغة التركية للعربية، قد أكسبها محبة وتعاطف الآلاف من قراء مجلة "سيدتي" و"سيدتي نت" على الأمهات التركيات الأخريات اللواتي تفوقت عليهنّ بنسبة كبيرة باستثناء الممثلة التركية الألمانية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام التي كانت المسافة بينهما متقاربة كثيراً طوال فترة الإستفتاء، وعجز "فانز" مريم أوزيرلي لفترة طويلة عن زحزحة جيداء دوفنجي عن المركز الأول. فظلت محافظة عليه من بداية الإستفتاء لآخره في صورة غير مسبوقة لم تحدث بأي إستفتاء تركي آخر من قبل، خاصةً وأن الموسم الخامس الأخير لمسلسل "نساء حائرات" ما زال يعرض بنجاح في العالم العربي على شاشة mbc1 . وهذا خلق شعبية جديدة لجيداء دوفنجي أفضل وأقوى من شعبيتها السابقة التي اكتسبتها من أول أعمالها المدبلجة "ويبقى الحب" مع خالد آرغنش وبيرغوزار كوريل.

وبعد أسابيع من التصويت المكثف المتواصل فازت الممثلة التركية جيداء دوفنجي الشهيرة برفيف بالمرتبة الأولى بنسبة تصويت كبيرة وفارقة بلغت ( 40.12%).

السلطانة هيام في المركز الثاني

واحتلت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام المركز الثاني كأجمل أم تركية وحيدة في العالم العربي لعام 2015 بنسبة مقاربة جداً إلى حد كبير من المرتبة الأولى بلغت ( 38.48% ) وبفارق ضئيل جداً عن زميلتها جيداء دوفنجي. واحتلالها المرتبة الثانية رغم غيابها الطويل عن الشاشة كشف مدى تعاطف الآلاف من العرب معها إثر خذلان حبيبها السابق رجل الأعمال التركي الهارب جان أتيش مرتين، المرة الأولى عندما تخلى عنها وعن مولودهما المنتظرلارا، والمرة الثانية عندما احتال عليها بملايين الليرات التركية التي أخذها منها لاستثمارها بالبورصة ولم يردها إليها لغاية اللحظة، وهرب من تركيا ودائنيه إلى المكسيك لكنها ضحت بثروتها من أجل ابنتها. ولم تطالبه برد مالها إليها لا ودياً ولا قانونياً.

ياسمين ثالث أجمل أم تركية وحيدة في العالم العربي لعام 2015

واحتلت الممثلة التركية نورغول يشلشاي الشهيرة بياسمين وابنها الوحيد عثمان نجات المركز الثالث لتكون ثالث أجمل أم تركية وحيدة في العالم العربي لعام 2015 بنسبة أقل من زميلتيها بفارق كبير جداً لحصولها على نسبة (13.39%) فقط مما يجعل الهوة شاسعة بينها وبين جيداء ومريم، وربما يكون السبب عدم عرض عمل درامي جديد لها في العالم العربي لأكثر من ثلاث سنوات بعد مسلسلها الأخير "عشق وجزاء" مع مراد يلدريم حيث لم تعرض أعمالها الأخيرة بعد باستثناء مسلسلها الأخير "حطام" مع أركان بيتككايا الذي أكدت الصحافة التركية شراء قناة دبي حق عرضه الحصري الأول في العالم العربي قريباً جداً.

جيهان وميسر بنسب متقاربة

وتلت الثلاث حسب الترتيب التالي: الممثلة والمغنية والأم لثلاثة أبناء من زوجين مختلفين سبيل جان الشهيرة بجيهان في المركز الرابع بنسبة 1.68%، تلتها بنسبة قريبة جداً رغم ضآلتها الممثلة الأم لطفلة واحد ريفيا إسراء ديرمانجي أوغلو الشهيرة بميسر بنسبة 1.41% .

وهاتان تعتبران الأقل شعبية من الثلاث الأوائل لقلة أعمالهما الدرامية المعروضة في العالم العربي حيث لم يعرض لسبيل جان سوى مسلسل "جيهان" من سنوات طويلة، ولم يعرض لإسراء ديرمانجي أوغلو سوى "فاطمة" عامي 2011-2012.