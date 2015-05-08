سوناكشي و أنوشكا تتصدران أغلفة المجلات العالمية

هذه المرة، جاء دور نجمتي بوليوود Anushka Sharma و Sonakshi Sinha لتتصدرا أغلفة المجلات العالمية لشهر أيار/ مايو 2015.

فقد زيّنت حسناء بوليوود Sonakshi Sinha غلاف مجلة الأزياء العالمية Vogue بإطلالة مليئة بالجاذبية والأناقة من خلال تسريحة كلاسيكية ناعمة ومكياجٍ من وحي الستينات.

كذلك تصدرت النجمة Anushka Sharma غلاف مجلة Elle بإطلالة بسيطة طبيعيّة، وبثوبٍ أبيضٍ. وقد أجرت حواراً مع المجلة، تناول مشوارها الفني وآخر أعمالها السينمائية.

يُذكر أنّ Sharma تروّج حالياً لفيلهما الجديد Bombay Velvet، وتقوم بتصوير آخر أعمالها، بالمشاركة مع Hirithik Roshan و Sidharth Malhotra.

شرادا كابور تتصدر غلاف مجلة Cosmopolitan