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"اسمعونا" و"الأورمان" تبدآن بناء منازل قرية "مرسال" جنوب الأقصر

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"اسمعونا" و"الأورمان" تبدآن بناء منازل قرية "مرسال" جنوب الأقصر "اسمعونا" و"الأورمان" تبدآن بناء منازل قرية "مرسال" جنوب الأقصر
قال أحمد إبراهيم، مسئول جمعية الأورمان بمحافظات الصعيد، إنه تم البدء فى بناء منازل عزبة مرسال التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، بتمويل من مؤسسة "اسمعونا" وجمعية "الأورمان"، ضمن مبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا.

وأوضح إبراهيم، فى بيان له اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ سكن حضارى عبارة عن حجرتين وصالة وحمام ومطبخ، وتمت مراعاة رغبة الأهالى فى أن يكون هناك سكن مستقل لكل أسرة بدلا من المعيشة غير الآدامية التى كانت الأسر تعيش فيها، حيث كان يضم المنزل أكثر من 5 أسر تعيش كل أسرة فى حجرة واحدة بلا حمام.

وأضاف: "وسيتم توصيل جميع المرافق على نفقة مؤسستى (الأورمان) و(اسمعونا) دون تحمل المواطن أى نفقات تحت أى بند، وسيتم عمل بيارات الصرف الصحى وتركيب الأبواب والشبابيك وجميع أعمال المحارة والدهانات، حيث ندرس أن تكون أعمال ديكور المنازل بالطابع الفرعونى، كما ستقوم جمعية الأورمان بتوزيع لحوم مجانية للحالات بالقرية، بالإضافة لذلك تقوم الجمعية بتوفير احتياجات عمال البناء حتى لا يتحمل أهالى القرية أى أعباء حتى الوجبات يتم توفيرها"، ويذكر أن هناك فرحة عارمة تكسو وجوه الأهالى بأعمال تطوير قريتهم".

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