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عباس أبو مازن: من دواعى سرورى المشاركة فى احتفالات عيد النصر بروسيا

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عباس أبو مازن: من دواعى سرورى المشاركة فى احتفالات عيد النصر بروسيا عباس أبو مازن: من دواعى سرورى المشاركة فى احتفالات عيد النصر بروسيا
بدأ رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الجمعة، زيارة رسمية إلى موسكو، وذلك للمشاركة فى احتفالات الذكرى السبعين للنصر على النازية فى الحرب الوطنية العظمى.

وقال الرئيس الفلسطينى، فى تصريحات نشرتها وكالة وفا الرسمية، الذى سبق له أن زار موسكو فى زيارة عمل أواسط الشهر الماضى، إنه من دواعى سرورى أن أشارك فى احتفالات عيد النصر بدعوة من القيادة الروسية، مشيرا إلى أن أبناء الشعب الفلسطينى يدركون أهمية هذا العيد بالنسبة للشعب الروسى الصديق.

وذكرت وكالة نوفوستى الروسية أن موسكو وجهت الدعوة إلى 68 زعيما أجنبيا، وكذلك إلى الأمناء العامين فى منظمات "اليونيسكو" ومجلس الأمن الأوروبى، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبى، وأنه ينتظر أن يكون الاحتفال بعيد النصر هذا العام الأضخم عبر التاريخ.

ويذكر أنه يرافق الرئيس فى هذه الزيارة رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث، وسفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية فائد مصطفى.

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