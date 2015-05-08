السيسى يشارك فى مأدبة عشاء مع بوتين ويحضر غدا العرض العسكرى بالكرملين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، فى مأدبة العشاء، التى أقامها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى احتفالات موسكو بأعياد النصر.

ويتوجه الرئيس السيسى صباح غد السبت، إلى الساحة الحمراء بالكريملين لحضور العرض العسكرى ثم يتوجه إلى النصب التذكارى لوضع أكاليل الزهور. ثم يشارك الرئيس السيسى فى حفل الاستقبال، الذى يقيمه الرئيس بوتين لرؤساء الوفود الحاضرين للاحتفالات.

ويلتقى الرئيس السيسى بعد ذلك بالرئيس بوتين فى لقاء ثنائى بعد انتهاء حفل الاستقبال، كما يلتقى الرئيس السيسى أيضا بعدد من رؤساء الدول المشاركين فى الاحتفالات.

- صور وصول السيسى للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى احتفالات النصر