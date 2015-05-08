أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يشارك فى مأدبة عشاء مع بوتين ويحضر غدا العرض العسكرى بالكرملين

Google+ Print
السيسى يشارك فى مأدبة عشاء مع بوتين ويحضر غدا العرض العسكرى بالكرملين السيسى يشارك فى مأدبة عشاء مع بوتين ويحضر غدا العرض العسكرى بالكرملين
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، فى مأدبة العشاء، التى أقامها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين فى احتفالات موسكو بأعياد النصر.

ويتوجه الرئيس السيسى صباح غد السبت، إلى الساحة الحمراء بالكريملين لحضور العرض العسكرى ثم يتوجه إلى النصب التذكارى لوضع أكاليل الزهور. ثم يشارك الرئيس السيسى فى حفل الاستقبال، الذى يقيمه الرئيس بوتين لرؤساء الوفود الحاضرين للاحتفالات.

ويلتقى الرئيس السيسى بعد ذلك بالرئيس بوتين فى لقاء ثنائى بعد انتهاء حفل الاستقبال، كما يلتقى الرئيس السيسى أيضا بعدد من رؤساء الدول المشاركين فى الاحتفالات.

- صور وصول السيسى للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى احتفالات النصر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365