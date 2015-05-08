ننشر فيديو ختام فعاليات تدريب القوات البحرية "المصرية- البحرينية"

اختتمت فعاليات التدريب البحرى الجوى المشترك "حمد -1"، والذى استمر لعدة أيام بمملكة البحرين بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الجوية لكل من مصر والبحرين، والذى ينفذ لأول مرة بين البلدين، وذلك فى ظل استمرار تنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر ودولة البحرين الشقيقة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات مع الدول المختلفة لتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية، وتوحيد المفاهيم العملياتية بين الدول الشقيقة والصديقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>اختتام فعاليات التدريب البحرى المصرى - البحرينى "حمد – 1"
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>اختتام فعاليات التدريب البحرى المصرى - البحرينى "حمد – 1"