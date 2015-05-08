موجز الاقتصاد.. تفريغ الشحنة الثالثة من الغاز المسال بـ"العين السخنة"

شهد اليوم، الجمعة، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها وصول الشحنة الثالثة من الغاز المسال لميناء العين السخنة وتفريغها فى سفينة التغييز لضخ الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية جانب من احتياجات قطاع الكهرباء فى إطار جهود قطاع البترول لتوفير الوقود خلال الصيف الحالى.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يعمل حالياً على توفير احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى للصناعة والكهرباء من خلال التعاقد على السفينة الثانية لاستقبال وتغييز الغاز المسال.

وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع متوسط أسعار مواد البناء خلال شهر أبريل 2015 مقارنة بشهر مارس السابق عليه، ليبلغ متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم "10، 13، 16 مم" للطن نحو 5065.8 جنيه مقابل 4918.8 جنيه خلال مارس بما نسبته 2.99%.

وتقدم 12 مرشحا من أعضاء جمعية مستثمرى بدر بطلبات للمشاركة فى انتخابات مجلس الإدارة التى من المقرر إجراؤها فى 20 مايو الجارى، فى إطار انتخابات التجديد الثلثى لعضوية مجلس الإدارة، ومن أبرز المنافسين على عضوية مجلس إدارة الجمعية المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، ومجدى عفيفى رئيس شركة نوفال، وكريم المرغنى شركة بيانكو، وتجرى الانتخابات بين المنافسين لاختيار ثلاثة أعضاء فقط من خلال أعضاء الجمعية العمومية.

وكشفت وزارة المالية أن جملة الإيرادات شهدت استقرارا نسبيا خلال الفترة من يوليو – مارس، لتسجل 282.1 مليار جنيه، بانخفاض طفيف بنحو 0.6 مليار جنيه مقابل 282.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مرجعة ذلك لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 21.3%، لتسجل 204.9 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الماضية، مما عدل انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 32% لتسجل نحو 77.2 مليار جنيه نتيجة لانخفاض المنح إذا تم مقارنتها بنفس الفترة خلال العام السابق.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 75.52% من إجمالى تعاملات السوق الأسبوع الماضى، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.76% والعرب على 6.72%، بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 22.47 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 68.54 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

- وصول الشحنة الثالثة من الغاز المسال لميناء العين السخنة وتفريغها فى مركب التغييز

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