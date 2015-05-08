مدرس يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بمنزله في أسوان

القت مباحث السياحة والأثار، القبض علي 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مدرس بمدينة أسوان.

بدات الواقعة، عندما وردت معلومات إلى العميد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث السياحة والأثار بأسوان تفيد بقيام مدرس مقيم في منطقة الشونة دائرة قسم أول أسوان وأخرين بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المنطقة تحت إشراف اللواء علاء السباعي، مدير مباحث السياحة والآثار، وتمكن الرائدان محمد خلف ومحمد عليوة بشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع النقيب محمود الباجا معاون مباحث قسم أول أسوان، من ضبط إسلام. ع 26 سنة، مدرس تربية رياضية، داخل منزله بمنطقة الشونة أثناء أعمال التنقيب عن الآثار وبرفقته كلًا من، خليفة.م. ف كاتب سكرتارية بصندوق أثار النوبة 33 سنة ومقيم خزان شرق، وأحمد. م. ب بالمعاش 50 سنة ومقيم خزان شرق، وأحمد. ر. م بالمعاش 68 سنة ومقيم الناصرية، وصلاح.س. ع 45 سنة ومقيم خورعواضة، ومحمد. ح. ط 26 سنة عامل ومقيم الشيخ هارون، وبتفتيش المنزل تم العثور على حفرة بعمق 15 وبها سرداب من ناحية الغرب وبعد الشواهد الأثرية. تحرر المحضر 3 أحوال وتم التحفظ على المنزل ووضعه تحت الحراسة وإخطار النيابة للتحقيق.