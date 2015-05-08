أخبار عاجلة

الجمارك: التنسيق مع الجهات الأمنية والضرائب في عمليات الربط الإلكتروني -
منى برنس تشكر المتضامنين معها وتهدد طلاب الصور والفيديو -
«إي فاينانس» تعقد المؤتمر الخامس للدفع والتحصيل الإلكتروني -
وفاة سجين داخل قسم شرطة بقنا.. وأسرته تتهم الأمن -
وزير القوى العاملة يشارك في اجتماع المجالس الاقتصادية ببيروت -
اليوم.. بدء قبول طلبات راغبي العمل بإحدى دول الخليج -
غدًا.. بروتوكول تعاون بين الحرف اليدوية وجوميا لتسويق المنتجات -
فيديو| الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح -
توقف حركة السير بصلاح سالم إثر سقوط صخرة من جبل المقطم -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مدرس يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بمنزله في أسوان

Google+ Print
مدرس يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بمنزله في أسوان مدرس يتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار بمنزله في أسوان

تعبيرية

القت مباحث السياحة والأثار، القبض علي 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل مدرس بمدينة أسوان.

بدات الواقعة، عندما وردت معلومات إلى العميد أبو الحجاج كمال، رئيس مباحث السياحة والأثار بأسوان تفيد بقيام مدرس مقيم في منطقة الشونة دائرة قسم أول أسوان وأخرين بالتنقيب عن الآثار داخل منزله، وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية المنطقة تحت إشراف اللواء علاء السباعي، مدير مباحث السياحة والآثار، وتمكن الرائدان محمد خلف ومحمد عليوة بشرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع النقيب محمود الباجا معاون مباحث قسم أول أسوان، من ضبط إسلام. ع 26 سنة، مدرس تربية رياضية، داخل منزله بمنطقة الشونة أثناء أعمال التنقيب عن الآثار وبرفقته كلًا من، خليفة.م. ف كاتب سكرتارية بصندوق أثار النوبة 33 سنة ومقيم خزان شرق، وأحمد. م. ب بالمعاش 50 سنة ومقيم خزان شرق، وأحمد. ر. م بالمعاش 68 سنة ومقيم الناصرية، وصلاح.س. ع 45 سنة ومقيم خورعواضة، ومحمد. ح. ط 26 سنة عامل ومقيم الشيخ هارون، وبتفتيش المنزل تم العثور على حفرة بعمق 15 وبها سرداب من ناحية الغرب وبعد الشواهد الأثرية. تحرر المحضر 3 أحوال وتم التحفظ على المنزل ووضعه تحت الحراسة وإخطار النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا