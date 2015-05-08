بالصور..النيابة تعاين موقع تفجيرات "المحلة" وتأمر بضبط وإحضار المتورطين

أمر أحمد عبد المنعم لاشين مدير النيابة الكلية بشرق طنطا بسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين المتورطين فى تفجيرات المحلة وسمنود وأبراج الكهرباء بقرية عزبة توما مركز المحلة وبرج الضغط العالى بسمنود بعد قيامهم بزرع 5 قنابل بكل برج وتفجيرهم عن بعد باستخدام التليفونات المحمولة، إلى جانب تفجير بنك الإمارات الوطنى بالمحلة والذى استشهد على أثره3 وأصيب 12آخرين.

وأمرت النيابة بضبط بضبط 8 إرهابين من إجمالى 11 ضمن خلية ارهابية كانت تخطط لاستهداف العديد من البنوك وخاصة البنوك التابعة للإمارات والسعودية وأبراج الضغط العالى للعمل على إنهاك الاقتصاد القومى وردا على مساعدات الإمارات والسعودية لمصر.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة المقبوض عليهم على مدار 11ساعة متصلة واعترف المتهمين تفصيليا بالواقعة بتفجير بنك الإمارات دبى وبرج الضغط العالى بقرية كفر الجنينة وتفجير برج الضغط العالى بسمنود وكيفية الحصول على القنابل واعترف المتهمين على مجموعات التنفيذ وقيامهم بتغيير أسمائهم واستخدام اسماء حركية أسبوعيا

يذكر ان المتهمون أحدهم يملك مصنع ملابس والثانى لديه ورشة ألوميتال وكل خلية تضم 3مجموعات رصد الأهداف ومجموعة نقل المتفجرات ومجموعة التفجيرات و كانوا يستخدمون سيارات ملاكى لنقل المتفجرات حيث تم نقل 5 قنابل لتفجير برج كفر الجنينة وبنك الامارات دبى بالمحلة و5 قنابل أخرى لتفجير برج الضغط العالى بسمنود .

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد هذه العناصر منهم قيادات بارزة فى جماعة الإخوان الإرهابية و وتوصلت التحريات الى ان هذه الخلايا المسئولية عن تفجيرات المحلة وسمنود وقطور وكفر الزيات إلى جانب تفجيرات بدمنهور وميت غمر

>واعترف المتهمون بان القنابل ذات تقنيات عالية ويتم تصنيعها فى إحدى الشقق بالمحلة ويتم توزيعها على مستوى الجمهورية باستخدام سيارات مؤجرة مشيرين الى قيام أحد العناصر الإرهابية ويدعى م.ع بترشيح الأسماء المكلفة بتنفيذ العمليات ويقوم بإعطائها لـ "أ.س" لتحديد مجموعة الرصد ومجموعة نقل القنابل ومجموعة التنفيذ .

وكشفت الإرهابيون فى تحقيقات النيابة التى باشرها أحمد لاشين مدير نيابة شرق طنطا الكلية تحت إشراف المستشار إبراهيم ابو السعود المحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية أنهم قاموا وباقى المتهمين الهاربين بالتخطيط لاستهداف أهداف أخرى بالمحلة ضمت عددا من البنوك التابعة للسعودية والإمارات وكانوا يجهزون لتفجيرها عقب تفجير بنك الإمارات دبى الوطنى إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبطهم وإفشال مخططهم

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15يوما وسرعة ضبط وإحضار باقى الإرهابيين .

وكانت النيابة العامة قد قامت فجر اليوم الجمعة بإجراء معاينة تصويرية لمكان الانفجار وقيام المتهمين بتمثيل وضع القنابل واستخدام السيارة ماركة اسكودا ودراجة نارية"فيسبا" وطريقة زرع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بعد وانسحابهم من موقع الجريمة بعد زرع ورصد الهدف المراد تفجيره



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