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مصرع 3 مهندسين بمشروع المليون فدان وإصابة آخر فى حادث مرورى بالفرافرة

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مصرع 3 مهندسين بمشروع المليون فدان وإصابة آخر فى حادث مرورى بالفرافرة مصرع 3 مهندسين بمشروع المليون فدان وإصابة آخر فى حادث مرورى بالفرافرة
لقى 3 مهندسين من فريق إعداد تقرير الاستطلاع الفنى لمشروع المليون فدان لمنطقة الفرافرة الجديدة بالوادى الجديد مصرعهم فى حادث مرورى على طريق الفرافرة القاهرة أثناء عودتهم من أرض المشروع اليوم الجمعة.

كما أصيب الدكتور محمد الأمير رئيس إدارة المياه الجوفية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بإصابة بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ونعى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ضحايا الحادث متقدما بتعازيه لأهالى الفريق الفنى لوزارة الزراعة والمكلف بإعداد تقرير الاستطلاع الفنى لنموذج مشروع المليون فدان فى منطقة الفرافرة.

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مصر 365