القبض على عامل بحوزته كيلو بانجو وفرد محلى الصنع بسوهاج‎

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام شرق محافظة سوهاج برئاسة الرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، من إلقاء القبض على عامل يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة المركز وخاصة مخدر البانجو.

كان اللواء أحمد شاهين حكمدار المديرية، تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد ضبط تاجر بانجو بناحية قرية عرب الصبحة دائرة المركز وبحوزته كمية من المخدر وفرد روسى.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد الراوى رئيس فرع بحث الشرق والرائد مصطفى التهامى رئيس مباحث المركز والنقيبان محمد جوده وهيثم الحجيرى وكريم الخولى معاون المباحث من ضبط عمر م س ع 30 عاما عامل ويقيم عرب الصبحه والمحكوم عليه فى القضية رقم 5595 جنايات دار السلام وبحوزته كيلو بانجو وفرد روسى وتحرر المحضر 1727 وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.