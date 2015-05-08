القبض على 3 تجار سلاح بحوزتهم 30 بندقية خرطوش فى أسيوط

وجهت مديرية أمن أسيوط ضربة ناجحة لتجار الأسلحة النارية، بأن ضبطت 3 منهم وبحوزتهم 30 بندقية خرطوش.

وكانت تحريات مباحث مركز القوصية أكدت أن كلا من "خلف.م.ع" 34 سنة عامل سبق اتهامه فى قضيتى (سلاح، تبديد) و"محمد.م.م" 31 سنة حاصل على دبلوم و"محمود.ع.م" 33 سنة عامل، مقيمين بناحية المندرة بحرى دائرة مركز ديروط، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على نطاق واسع.

وعقب تقنيين الإجراءات تم إعداد عدة أكمة ثابتة ومتحركة ضمت قوات وحدة مباحث المركز وإدارة البحث الجنائى بالمديرية وقطاع مصلحة الأمن العام وقوات الأمن، أسفرت عن ضبطهم على الطريق المؤدى من بندر القوصية إلى رزقة الدير، وبحوزتهم (30 بندقية خرطوش تركى الصنع، و25 طلقة خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر المضبوطة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.