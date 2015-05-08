غداً …الأحتفال بميلاد الغيطاني الـ70 ببيت السحيمي بحضور وزير الثقافة

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، مساء غدا السبت، الاحتفال بعيد ميلاد الكاتب الكبير والروائي جمال الغيطاني السبعين، ببيت السحيمي بالقاهرة بحضور الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة .

يشارك في الاحتفال، عشرات الكتاب والفنانين وقيادات وزارة الثقافة وأصدقاء الأديب الكبير، وقد إختار الغيطاني بيت السحيمي لعقد هذه الاحتفالية في يوم مولده لقربه من المنطقة التي تربى ونشأ فيها وهي درب الطبلاوي بالجمالية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة، إن الغيطاني لا يزال إلى اليوم يلعب دورا رائدا في التعريف بالأدوار الوطنية المجهولة، وكلها مميزات أكسبته مكانة فريدة في واقعنا الأدبي، فضلا عن أنه خلد في كتاباته العديد من الشخصيات الوطنية، التي كان من الممكن أن تظل في طي النسيان، لولا موهبته التي أتاحت له أن يكتب التاريخ في شكل أعمال أدبية، على نحو أمدنا بذاكرة أدبية نقرأ من خلالها صفحات التاريخ. جدير بالضكر أن هذه الاحتفالية هي الثانية خلال شهر مايو الجاري، إذ نظمت وزارة الثقافة احتفالاً بعيد ميلاد الغيطاني خلال افتتاح المركز الدولي للكتاب بالقاهرة يوم السبت الماضي.

أ.ش.أ