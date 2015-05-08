لو وزنك أكثر من المعدل الطبيعى بـ25% متروحش "الجيم" واتبع "نظام غذائى"

"الجيم" من الأماكن التى يرغب الكثيرون فى الذهاب إليها لإنقاص الوزن، أو كنوع من ممارسة الرياضة، وعلى الرغم من ذلك يتبع البعض الكثير من العادات الخاطئة التى تجعل الذهاب للجيم له تأثير سلبى عليهم.

يوصى الدكتور مراد عاصم استشارى العلاج الطبيعى بضرورة اتباع بعض النصائح عند الذهاب للجيم، لعدم حدوث أية مضاعفات منها ضرورة التدريب تحت يد مشرف مختص، ومن المفترض أن تكون فترة التمرين 3 مرات فى الأسبوع، لأن أقل من ذلك يجعل الشخص لا يكتسب لياقة بدنية، وإذا كانت التدريبات أكثر من ذلك يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بمشاكل العظام، فمن الضرورى أن يكون الذهاب للجيم بمعدلات منتظمة وثابتة.

ويؤكد أنه فى حالة زيادة الوزن عن المعدل الطبيعى بنسبة 25 % يجب اتباع نظام غذائى لخفض الوزن قبل الذهاب للجيم .

وينصح استشارى العلاج الطبيعى بضرورة عدم التوقف عن الذهاب للجيم بشكل مفاجئ، لأنه يعتبر أسلوب حياة ولا يجب التوقف عنه نهائيا، لأن مجرد التوقف عن التدريبات الرياضية يجعل الوزن يزداد أكثر من الأول، ويساعد على تنشيط الخلايا فى أماكن بالجسم، فتزداد الترهلات فى أماكن مختلفة من الجسم، مشيرا أنه بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون فى ممارسة الرياضة وليس لديهم مقدرة فى الاستمرار فلا يفضل الذهاب للجيم، وتكون أفضل طريقة لهم لإنقاص الوزن هى المشى أو اتباع حمية غذائية.