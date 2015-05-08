بالصور.. إصلاح شبكة الصرف الصحى بحى العجمى غرب الإسكندرية

قام حى العجمى، برئاسة اللواء سامى شلتوت فى الإسكندرية، بتسليك صرف صحى بشارع منشية العلماء بمنطقة عزبة علام بقطاع الهانوفيل القبلى، وكذلك صرف صحى أمام شارع الكنيسة الواقعة أمام جمعية رجال الأعمال بمنطقة أبو يوسف بقطاع أكتوبر، وصرف صحى بشارع درويش تقاطع شارع المقابر بقطاع الدخيلة وخط طرد الصرف الصحى بأرض حميدة كريم بقطاع الدخيلة.

كما طهرت الأجهزة التنفيذية بالحى ٤ مطابق صرف صحى بشارع مسجد النور متفرع من شارع جمعية الأقصر، وكسحت تجمعات المياه من شارع المطاحن بالدخيلة، وتم تطهير مطبق صرف صحى بشارع المطاحن بالدخيلة، كما تم تسليك سدد بخط الطرد بشارع مجمع المدارس بقطاع الدخيلة، وتسليك سدد خط الطرد بشارع مسجد النور بالدخيلة، ونزح تجمعات المياه أمام مقهى شوشة بالدخيلة وتجمعات المياه من شارع المطاحن وتطهير وتسليك السدد بخط طرد الصرف الصحى بأرض حميدة كريم بالدخيلة.



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إصلاح شبكة الصرف بحى العامرية



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عامل الصرف أثناء إصلاح الشبكة



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إصلاح خط طرد العامرية