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قوات الدعم السريع بالسودان: نحتاج إلى تفويض لوقف الاقتتال بدارفور

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قوات الدعم السريع بالسودان: نحتاج إلى تفويض لوقف الاقتتال بدارفور قوات الدعم السريع بالسودان: نحتاج إلى تفويض لوقف الاقتتال بدارفور
قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان حميدتى أن قواته تحتاج لتفويض من أجل المساهمة فى وقف الاقتتال القبلى بإقليم دارفور غرب السودان، مؤكدا أنها ستضطلع بدورها كاملا فى القضاء على المتمردين وعصابات النهب عبر خطة خاصة بهذا الملف.

واعتبر حميدتى - فى تصريح لقناة الشروق السودانية اليوم الجمعة - أن "الانتصارات" التى حققتها قوات الدعم السريع فى جنوب كردفان بداية لمرحلة القضاء على التمرد وبسط الاستقرار الكامل فى الولاية.

وقال أن قوات الدعم السريع تحتاج لقرار واضح للتدخل للقبض على المندسين الذين يؤججون الصراعات القبلية ويبتزون المواطنين ويحرضون البعض لإثارة الفتن بدارفور (حسب قوله).

وأضاف "حركة العدل والمساواة أصبحت شيئا من الماضى، وقد كتبت لها معركة قوز دنجو النهاية بصورة كاملة بعد أن فقدت كل قادتها وقوتها فى هذه المعركة، وكل ما هو موجود عبارة عن فلول متبقية لحركتى مناوى وعبد الواحد بشمال دارفور وجبل مرة، وسيتم حسمها قريبا".

ورأى حميدتى أن الهزيمة الكبرى كانت للقوى المعادية وبعض الأحزاب التى كانت تراهن على حركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الانتصار على الحركة المتمردة أفرح كل سودانى غيور على الوطن (على حد تعبيره).
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