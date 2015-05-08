خليفة أبو بكر البغدادى يلقى خطبة الجمعة بالموصل

كشفت مصادر عراقية بمدينة الموصل أن خليفة أبو بكر البغدادى فى زعامة تنظيم(داعش) الإرهابى، المدعو عبد الرحمن مصطفى المكنى "أبو علاء العفري" ألقى خطبة الجمعة فى جامع الموصل الكبير بحى الفيصلية بمدينة الموصل فى محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال عضو مجلس أعيان نينوى رمضان عبد الوهاب- فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- أن أبو علاء العفرى هو من ألقى خطبة الجمعة، مشيرا إلى أن قيادات داعش هددت الموصليين فى حال عدم حضور الصلاة.

وأشار إلى أن أبو بكر البغدادى فقد السيطرة على داعش فى مدينة الموصل وأصبحت القيادة بيد أبو علاء العفرى، بعد إصابة البغدادى فى غارة جوية لطيران التحالف الدولى مؤخرا.

يذكر أن العفرى كان نائبا للبغدادى، وكان من عناصر "فدائيو صدام" بمدينة الحضر بالموصل، وحاصل على شهادة البكالوريوس فى علوم الفيزياء من جامعة الموصل، وكان من أبرز ارهابى القاعدة فى العراق قبل أن ينخرط فى صفوف داعش.

على صعيد آخر، أكدت مصادر محلية فى الحويجة بمحافظة كركوك شمالى العراق مقتل الارهابى أبو أيمن الزرقاوى مسئول التدريب فى داعش بقضاء الحويجة إثر انفجار منزل مفخخ بالخطأ فى ناحية الضباط شمالى الحويجة.

وقالت المصادر أن الزرقاوى كان من أبرز قيادات داعش فى سوريا وقدم إلى العراق بعد يونيو الماضى، وهو أردنى الجنسية ويبلغ من العمر 55 عاماً.. مشيرة إلى أن مسلحى التنظيم فخخوا منازل من نزحوا عن المدينة عقب سيطرة داعش والطرق المؤدية اليها.

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