دحلان ينفى أكاذيب الإخوان حول وساطته للإفراج عن الإثيوبيين بليبيا

نفى القيادى الفلسطينى محمد دحلان، كل ما أثير من معلومات مغلوطة حول وجود دور له فى الإفراج عن المواطنين الإثيوبيين الذين كانوا محتجزين فى ليبيا.

وطالب دحلان، فى تصريحات صحفية، بعدم الاعتداد بما يتسرب حوله من أخبار، مؤكدًا أن أى خبر يخصه أو يتعلق به سوف يصدر من خلاله مباشرة.

وكانت صحيفة "العربى الجديد"، المملوكة لعضو الكنيست الإسرائيلى السابق عزمى بشارة، والممولة من المخابرات القطرية، قد زعمت أن محمد دحلان لعب دورًا فى الإفراج عن الرعايا الإثيوبيين المحتجزين بليبيا.

وتعد صحيفة "العربى الجديد" لسان حال جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربة فى لندن، وتتولى قطر وتركيا تمويلها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل الإثيوبيين الـ27 المفرج عنهم فى مطار القاهرة أمس الخميس، بعدما نجح جهاز المخابرات العامة المصرية فى تحريرهم من أيدى خاطفين بالأراضى الليبية، وقال السيسى، مخاطبًا الإثيوبيين: "حمدًا لله على سلامة أبنائكم وأبنائنا، وتهنئتى للإثيوبيين بعودة الدفعة الأولى إلى الأراضى الإثيوبية سالمين، ونحن شعب واحد، الشعب المصرى والإثيوبى والسودانى واحد، يشرب من مياه واحدة، وتستطيعون أن تعتمدوا علينا دائمًا".