صور وصول السيسى للعاصمة الروسية موسكو للمشاركة فى احتفالات النصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى موسكو فى مستهل زيارته إلى روسيا، للمشاركة فى احتفالاتها بالذكرى السبعين لعيد النصر، وكان فى استقباله مبعوث الرئيس الروسى لشئون الشرق الأوسط، ولسفير محمد البدرى سفير مصر فى موسكو وأعضاء السفارة.

الرئيس السيسى يصل روسيا للمشاركة فى احتفالات النصر

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى توجه مباشرة إلى مقر إقامته، حيث يحضر مساء اليوم حفل العشاء الذى يقيمه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على شرف الرؤساء المشاركين فى الاحتفالات.

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مبعوث الرئيس الروسى يستقبل الرئيس السيسى

ومن المقرر أن يتوجه رؤساء الدول صباح غد السبت، إلى الساحة الحمراء بالكرملين لمشاهدة العرض العسكرى، يعقبه تحركهم إلى قبر الجندى المجهول لوضع أكاليل من الزهور، ثم يحضر رؤساء الدول حفل استقبال يقيمه الرئيس بوتين بقصر الكرملين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً ثنائياً مع الرئيس بوتين، كما يلتقى ببعض رؤساء الدول المشاركين خلال الاحتفالات.

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السيسى فى روسيا



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السيسى يشارك فى احتفالات النصر الروسية



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استقبال الرئيس السيسى فى موسكو

-السيسى يصل موسكو ويبدأ نشاطه مساء اليوم بحضور حفل عشاء بوتين.. علاء يوسف: الرئيس سيتوجه غدًا إلى الساحة الحمراء بالكرملين لحضور العرض العسكرى.. وهناك رغبة مصرية روسية فى الارتقاء بالعلاقات