مفاجأة.. ملصقات "عاوز تنتحر"و"نفسك تموت" إعلانات للتوعية بخطر التدخين

أثار انتشار مجموعة صور لإعلانات غامضة، بأماكن متفرقة بأحياء محافظة الإسكندرية، مكتوب عليها "عاوز تنتحر" وأخرى "نفسك تموت"، حالة من فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الذين اختلفوا حول هدف تلك الملصقات.

لافتة إعلانية للتوعية من خطر التدخين

وكشفت صفحة"Effect for Advertising" للدعاية والإعلان عبر صفحتها على الفيس بوك، الغرض من هذه الحملة الإعلانية الغامضة، وقالت: "عشان خاطر كل الناس اللى انتقدونا على حملتنا الجديدة، النهاردة هنشيل الرسالة الغامضة من إعلاناتنا وبكرة الصبح كل الناس هتعرف إيه المقصود من حملتنا".

>وقد نشرت مكان إعلانات عبارة "عاوز تنتحر ونفسك تموت " إعلانات أخرى، قالت "نفسك تموت.. اشرب سيجارة.. سيجارة واحدة =10 دقائق من عمرك.. احسبها صح".



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1 سيجارة = 10 دقائق من عمرك



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نفسك تموت؟.. الإعلانات الغامضة التى انتشرت فى شوارع الإسكندرية

- بالفيديو.. تامر أمين يسخر من إعلانات "عاوز تنتحر" و"نفسك تموت" المنتشرة فى الإسكندرية