موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسى يصل موسكو للمشاركة فى احتفالات النصر

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، إلى موسكو فى مستهل زيارته إلى روسيا، للمشاركة فى احتفالاتها بالذكرى السبعين لعيد النصر، وكان فى استقباله مبعوث الرئيس الروسى لشئون الشرق الأوسط، والسفير محمد البدرى سفير مصر فى موسكو، وأعضاء السفارة.

وفيما يتعلق بأزمة اللاعب محمد أبو تريكة، صرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بأن شركة السياحة المملوكة للاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب.

وعربيًا نفى القيادى الفلسطينى محمد دحلان، كل ما أثير من معلومات مغلوطة حول وجود دور له فى الإفراج عن المواطنين الإثيوبيين الذين كانوا محتجزين فى ليبيا، وطالب دحلان، فى تصريحات صحفية، بعدم الاعتداد بما يتسرب حوله من أخبار، مؤكدًا أن أى خبر يخصه أو يتعلق به سوف يصدر من خلاله مباشرة.

وفيما يلى موجز أنباء السادسة مساء..

- صور وصول السيسى للعاصمة الروسية موسكو للممشاركة فى احتفالات النصر

- دحلان ينفى أكاذيب الإخوان بوساطته فى الإفراج عن الإثيوبيين المختطفين بليبيا

- "حصر أموال الإخوان": التحفظ طال حسابات وجميع أموال أبو تريكة

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- أسرة مرشد الإخوان تزوره فى محبسه بـ"طرة" لمدة 15 دقيقة

- لجنة حصر أموال الإخوان: شركة أبوتريكة مولت أعمالا إرهابية ومديرها محبوس

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- السيسى يصل موسكو ويبدأ نشاطه مساء اليوم بحضور حفل عشاء بوتين.. علاء يوسف: الرئيس سيتوجه غدًا إلى الساحة الحمراء بالكرملين لحضور العرض العسكرى.. وهناك رغبة مصرية روسية فى الارتقاء بالعلاقات

- شركة أبو تريكة السياحية تحمل ترخيصا باسم الناشط الإخوانى ومؤسس شبكة رصد "أنس حسن" وأحمد فرغلى برقم 2441.. واشتراها نجم الأهلى بمليون جنيه فى 2013 وتم تغيير السجل التجارى واسم الشركة لـ"أصحاب تورز"

- تقرير "اليوم السابع" حول "أسرار مكافآت بهوات القوى العاملة" يثير غضب موظفى الوزارة.. أحدهم: "هو لازم ناس تاكل عسل وأخرى تاكل مش".. وآخر: "بننفخ فى إربة مقطوعة".. وثالث: "اللوائح مش قرآن وممكن تتغير"

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