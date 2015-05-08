موجز أخبار محافظات مصر.. طالبة وشقيقها يقتلان والدهما فى طنطا

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الجمعة، أبرزها أن مدينة طنطا شهدت جريمة قتل بشعة بعد أن أقدمت طالبة وشقيقها على قتل والدهما، عامل بمجلس مدينة طنطا، إثر نشوب مشاجرة بينهم قاما على أثرها بطعن والدهما بسكين وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات سابقة بينهم، تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكاب الواقعة.

واستشهد أمين الشرطة عبد السلام عبد العال عبد الستار، من قوة مباحث مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ أثناء مشاركته فى مطاردة بعض العناصر الإجرامية، حيث أصيب بطلق نارى بالبطن وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة تحديد وضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة المستخدمة.

وفى مشهد جنائزى مهيب، شَيَّع الآلاف من أهالى عزبة العادلى، التابعة لقرية كفر داوود، بمركز السادات فى المنوفية، جنازة الشهيد أحمد محمد أحمد خضر، 22 سنة، المجند بمعسكر قوات الأمن بمدينة رفح بشمال سيناء، الذى استشهد فى هجوم على المعسكر بقذائف صاروخية، هو ومجند آخر.

خرجت الجنازة من مسجد العادلى بالقرية، بمشاركة العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات، والعقيد محمود عيد، رئيس إدارة البحث الجنائى بالسادات، ومساعد مدير أمن المنوفية، وقيادات مركز شرطة السادات، وزملاء الشهيد، وتم إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، تحية لروح الشهيد، وسط حشود من أصدقائه وزملائه.

وسادت حالة من الرعب والفزع بمدينة كفر الدوار بالبحيرة، بعد العثور على قنبلة أمام سنترال كفر الدوار العام . كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من العميد حازم عزت رئيس فرع البحث، يفيد بلاغ من الأهالى بوجود جسم غريب أمام السنترال.

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس ضابط الشرطة "محمد.ع.ع"، ومخبرين من قوة مركز شرطة رشيد 4 أيام على ذمة قضية وفاة محبوس احتياطيا، واتهام عائلته لضباط وأفراد الشرطة بتعذيبه داخل مركز شرطة رشيد، بعد تحقيقات استمرت 15 ساعة متصلة من فريق نيابة شمال دمنهور ضمت كلا من المستشار على حسن رئيس نيابة رشيد والمستشارين حسام أبوشليب وحازم الكحيلى رئيسا نيابة شمال دمنهور والمستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بإشراف المستشار هشام بركات النائب العام.

وكشفت مصادر أمنية بقنا، سرقة عدد من قطع السلاح من الأحراز على خلفية الحريق الذى نشب بمخزن الأحراز بمحكمة قنا الابتدائية. كان اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا منذ أيام بنشوب حريق بمخزن الأحراز بمحكمة قنا الابتدائية، تم تشكيل فريق بحث ضم كلا من الرائدين أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا ومحمد إيهاب خلف الله رئيس مباحث مركز قنا.

وإلى أهم الأخبار:

طالبة وشقيقها يقتلان والدهما بسبب خلافات سابقة بينهم فى طنطا

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استشهاد أمين شرطة أثناء مطاردة عناصر إجرامية فى كفر الشيخ

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جنازة عسكرية مهيبة لشهيد الواجب بسيناء وسط هتاف: "الإخوان أعداء الله"

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>إصابة أمين شرطة ومواطن فى إطلاق نار من قبل مجهولين ببنى سويف

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إبطال مفعول قنبلة أمام سنترال كفر الدوار بالبحيرة

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>النائب العام يأمر بحبس ضابط ومخبرين لاتهامهم بتعذيب محتجز بمركز شرطة رشيد

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>المتهمون بحرق محكمة قنا يعترفون بسرقة 33 بندقية آلية و 5 طبنجات من الأحراز

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>القبض على 3 من خلية تفجير بنك الإمارات دبى بالمحلة واستهداف رجال الشرطة

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>إحباط محاولة تهريب مليون و700 ألف صاروخ ألعاب نارية بميناء بورسعيد

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>استجابة لليوم السابع .. محافظ الفيوم يستقبل الطفل فارس بائع المناديل بمكتبه الأحد

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