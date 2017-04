بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك فى الحملة الدولية لنظافة الشواطئ بجليم

شارك هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فى حملة "let `s do it Egypt" لتنظيف شواطئ المحافظة، والتى بدأت فعاليتها بشاطئ جليم، بالتزامن مع الحملة الدولية لتنظيف شواطئ حوض البحر المتوسط "let `s do it Mediterranean"، وتنظم للمرة الثانية على التوالى، بهدف تنظيف شواطئ الإسكندرية وزيادة الوعى لدى المواطنين بأهمية نظافة وحماية البيئة ونشر ثقافة فصل القمامة من المنبع.



1 المسيرى يجمع القمامة من شاطئ جليم

>وأعرب "المسيرى"، خلال مشاركته فى الحملة، جاء ذلك بحضور إيفتا شولكا سفيرة دولة لاتفيا، واللواء أحمد حجازى مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومجموعة من الشباب المتطوعين، عن سعادته بمشاركة الجميع فى مثل هذه الفعاليات التى تهدف لنشر الوعى والثقافة بين المواطنين، موضحا ضرورة تكرار مثل تلك الحملات بصفة دورية ومستمرة لتشمل جميع شواطئ الإسكندرية على مدار العام، مشيرا إلى أن مرة واحدة لا تكفى، مؤكدًا ضرورة أن تصبح النظافة والصحة ثقافة عامة للجميع.



2 محافظ الإسكندرية يشارك الشباب جمع القمامة

>وتأتى تلك الحملة بالتزامن مع الحملة الدولية "let ` s do it Mediterranean" وهى حملة بيئية تهدف إلى وقف تدفق النفايات إلى البحر الأبيض المتوسط على امتداد خمس سنوات بهدف أن يصبح نظيفا ويحافظ على تنوعه البيولوجى.



3 الحملة الدولية لنظافة الشواطئ

>جدير بالذكر أن الحملة تنظم تحت رعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية ومؤسسة ماى هاى للتدريب والتنمية، ونادى المهندسين بالإسكندرية ومؤسسة حارتنا المصرية وباب عشرة، وتستهدف نظافة شاطئ جليم ونادى المهندسين ونفق المشاة فى سابا باشا.



4 المحافظ يتوسط شباب الحملة



5 المحافظ والجهة المنظمة للحملة



6 محافظ الإسكندرية مع أعضاء الحملة



7 المسيرى يلتقط القمامة من الشوارع