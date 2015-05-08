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بالصور.. محافظ الإسكندرية يشارك فى قافلة طبية بخورشيد

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شارك هانى المسيرى محافظ الإسكندرية يرافقه الدكتور مجدى حجازى وكيل أول وزارة الصحة، اليوم، فى أولى فعاليات القافلة الطبية بالوحدة الطبية لمركز قرداحى بخورشيد بعنوان (إحنا معاك.. صحتك يا إسكندرانى)، وتستمر فعالياتها يومى 8 و9 مايو، كخطوة رئيسية لتطوير المنظومة الطبية بالإسكندرية.

2 محافظ الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية بخورشيد -اليوم السابع -5 -2015
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2 محافظ الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية بخورشيد


>وخلال الجولة كلف المسيرى الدكتور مجدى حجازى بتحويل عدة حالات من مرضى الكلى وتخصصات جراحية أخرى إلى مستشفيات متخصصة لتقديم أفضل خدمة وعلاج لهم واحتياجهم لعناية صحية ومتابعة مستمرة.

وتشمل القافلة عدة تخصصات على رأسها الأطفال والجراحة والعظام والأسنان والجلدية والأنف والأذن وتخصصات أخرى، والتى تعمل على تقديم الكشف والعلاج بالمجان، وستستمر فعاليات القوافل الطبية لتجوب جميع أحياء المحافظة وتقدم خدماتها للجميع.

3 المحافظ يتفقد الصيدلية المرافقة للقافلة الطبية -اليوم السابع -5 -2015
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3 المحافظ يتفقد الصيدلية المرافقة للقافلة الطبية


>يشارك بالقافلة عدة هيئات ومؤسسات علاجية واجتماعية على رأسها شركة فاركو للأدوية وشركة ممفيس. وشبكة تثقيف الأقران Y-PEER . وجمعية القاهرة لتنظيم الأسرة والتنمية. وجمعية مصطفى كامل الخيرية.

4 المسيرى يرافقه وكيل وزارة الصحة -اليوم السابع -5 -2015
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4 المسيرى يرافقه وكيل وزارة الصحة


>جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة طهيو مساعد وكيل وزارة الصحة بالثغر والدكتور علاء عبد الحميد مدير عام منطقة المنتزه الطبية والدكتور ماهر عثمان منسق عام القوافل الطبية ومجموعة كبيرة من أساتذة الطب فى جميع التخصصات.

5 المحافظ يتفقد سيارة الإسعاف -اليوم السابع -5 -2015
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5 المحافظ يتفقد سيارة الإسعاف

6 القافلة الطبية تستقبل المواطنين -اليوم السابع -5 -2015
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6 القافلة الطبية تستقبل المواطنين

7 المحافظ والمشاركون فى القافلة الطبية -اليوم السابع -5 -2015
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7 المحافظ والمشاركون فى القافلة الطبية


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