«حصر أموال الإخوان» تشرح ملابسات التحفظ على أموال «أبو تريكة»

صرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

فى بيان عن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل فى إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول التحفظ على “شركة أصحاب تورز للسياحة” ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية فإن اللجنة تؤكد على الحقائق الآتية:

أولاً: الشركة المذكورة تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية الإخوانية.

ثانياً: أن السيد مدير الشركة ويدعى “أنس محمد عمر القاضى” هو أحد العناصر الإخوانية الإجرامية ومحبوس حالياً على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إدارى الدخيلة، ومتهم فى الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق “أعمال عدائية ضد الدولة” مما يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية.

ثالثاً: إن التحفظ على هذه الشركة جاء تنفيذاً للحكم القضائى الصادر فى هذا الشأن وأيضاً تنفيذاً لأمر السيد قاضى التنفيذ بالتحفظ على الشركة ومالكيها.

رابعاً: تقدم محمد أبو تريكة بتظلم إلى اللجنة سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقى تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.

خامساً: تؤكد اللجنة أنها تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم فالجميع أمام القانون سواء.