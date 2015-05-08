السيسي يصل موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ70 لعيد النصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، إلى موسكو في مستهل زيارته إلى روسيا للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى السبعين لعيد النصر.

وكان في استقباله مبعوث الرئيس الروسي لشئون الشرق الأوسط، ومحمد البدرى سفير مصر في موسكو وأعضاء السفارة.

> وتوجه الرئيس مباشرة إلى مقر إقامته حيث يحضر الرئيس مساء اليوم حفل العشاء الذي يقيمه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على شرف الرؤساء المشاركين في الاحتفالات.

ومن المقرر أن يتوجه رؤساء الدول صباح الغد إلى الساحة الحمراء بالكرملين لمشاهدة العرض العسكري يعقبه تحركهم إلى قبر الجندى المجهول لوضع أكاليل من الزهور ثم يحضر رؤساء الدول حفل استقبال يقيمه الرئيس بوتين لهم بقصر الكرملين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءً ثنائيًا مع الرئيس بوتين كما يلتقى ببعض رؤساء الدول المشاركين خلال الاحتفالات.