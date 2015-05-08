بدء المرحلة الأخيرة من صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد غداً

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة غدا أعمال المرحلة السادسة والأخيرة من مشروع صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد الموازية لمنطقة المجاز 1 وتستمر حتى يوم 23 من مايو الجاري.

وتمتد الأعمال من حديقة المجاز إلى بنك أبوظبي الوطني بطول 400 متر وذلك استكمالاً للمراحل الخمس السابقة التي أجرتها الهيئة في إطار حرصها على صيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق القائمة.

ويشمل الجزء المراد صيانته ثلاث حارات للسير بعرض 10.95 متر وسيتم تحويل حركة السير إلى الجهة المقابلة للبحيرة لتكون بحارتي سير ذهاباً ومثلهما إياباً من حديقة المجاز باتجاه بنك أبوظبي الوطني علماً بأنه سيتم إغلاق الطريق المذكور كلياً بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الصيانة تتضمن إزالة جزء من الطبقة السطحية للطريق وإعادة رصفها مرة أخرى مع تخطيط العلامات الأرضية وصبغ الأرصفة ..مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ستشمل إنشاء مطب جديد لعبور المشاة مطابق للمواصفات القياسية من أجل ضمان تنقل آمن على جانبي الطريق والحد من السرعات تفادياً لوقوع حوادث.

وأهابت الهيئة بالسائقين توخي الحذر والتقيد بقواعد السير والسرعات المحددة وارتياد الطرق البديلة للوصول إلى وجهتهم لحين الانتهاء من الأعمال.