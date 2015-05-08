أخبار عاجلة

تسليم أول جهاز للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة لـ "حميات الإسكندرية" -
هذا ما يحدث في ملابسك إذا تركتها في الحمام يوماً كاملاً -
8 الصبح - أ/محسن عادل يرد على .. مع زيادة الأسعار والغلاء هل الدعم التى تقدمه الدولة كافي؟؟" -
8 الصبح - أ/محسن عادل يوضح ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" فى الموازنة العامة الجديدة -
برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

بدء المرحلة الأخيرة من صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد غداً

Google+ Print
بدء المرحلة الأخيرة من صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد غداً بدء المرحلة الأخيرة من صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد غداً

 تبدأ هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة غدا أعمال المرحلة السادسة والأخيرة من مشروع صيانة شارع كورنيش بحيرة خالد الموازية لمنطقة المجاز 1 وتستمر حتى يوم 23 من  مايو  الجاري.

 وتمتد الأعمال من حديقة المجاز إلى بنك أبوظبي الوطني بطول 400 متر وذلك استكمالاً للمراحل الخمس السابقة التي أجرتها الهيئة في إطار حرصها على صيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق القائمة.

ويشمل الجزء المراد صيانته ثلاث حارات للسير بعرض 10.95 متر وسيتم تحويل حركة السير إلى الجهة المقابلة للبحيرة لتكون بحارتي سير ذهاباً ومثلهما إياباً من حديقة المجاز باتجاه بنك أبوظبي الوطني علماً بأنه سيتم إغلاق الطريق المذكور كلياً بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الصيانة تتضمن إزالة جزء من الطبقة السطحية للطريق وإعادة رصفها مرة أخرى مع تخطيط العلامات الأرضية وصبغ الأرصفة ..مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ستشمل إنشاء مطب جديد لعبور المشاة مطابق للمواصفات القياسية من أجل ضمان تنقل آمن على جانبي الطريق والحد من السرعات تفادياً لوقوع .

وأهابت الهيئة بالسائقين توخي الحذر والتقيد بقواعد السير والسرعات المحددة وارتياد الطرق البديلة للوصول إلى وجهتهم لحين الانتهاء من الأعمال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية