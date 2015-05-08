لجنة حصر أموال الإخوان: شركة أبوتريكة مولت أعمالا إرهابية ومديرها محبوس

صرح المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية،إعلان - Ads إعلان - Ads
>فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ، أن شركة السياحة المملوكة للاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب
>فى بيان صادر عن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ، أن شركة السياحة المملوكة للاعب الأهلى السابق محمد أبو تريكة أسسها قيادات إخوانية إلى جانب اللاعب
وأفاد المستشار أبو الفتوح خلال البيان ، أنه فى إطار ما تناولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول التحفظ على "شركة أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها بالإسكندرية فإن اللجنة تؤكد على الحقائق الآتية: