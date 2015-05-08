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نظام غذائى صحى لمرضى السكرى لتجنب مضاعفات المرض

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نظام غذائى صحى لمرضى السكرى لتجنب مضاعفات المرض نظام غذائى صحى لمرضى السكرى لتجنب مضاعفات المرض
اتباع مريض السكر لنظام غذائى صحى أحد أهم عوامل العلاج وتجنب المضاعفات، حيث يرتبط التحكم فى نسبة السكر بالدم ليس فقط بتناول الدواء بل وبالغذاء أيضا.

نظام غذائى صحى لمرضى السكرى


>يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، أن كثير من الاشخاص الذين يعانون من مرض السكرى على دارية باهمية الغذاء كأحد العناصر الأساسية للعلاج، ولكنهم لا يجيدون اتباع نظام غذائى صحى مناسب لمريض السكر.

ويقدم د سبعاوى نظام غذائى صحى يمكن لمرضى السكر اتباعه وهو كالتالى:

وجبة إفطار أو عشاء صحية لمريض السكرى


>½ رغيف خبز بلدى أو رغيف سن + 4 ملاعق فول مضاف إليها ملعقة صغيرة زيت أو سمن + سلطة خضراء بدون زيت + برتقالة.

وجبة غداء صحى وتشمل


>8 ملاعق أرز + ربع فرخة مشوية أو مسلوقة أو 150 جم لحم مشوى أو مسلوق + طبق خضار + واحدة موز صغيرة.

كما يجب على مريض السكرى استشارة الطبيب المعالج لتحديد نظام غذائى مناسب لحالته الصحية.
> وأشار د. أحمد قائلا " هناك بعض النصائح والإرشادات المفيدة لمريض السكرى ونظام الغذائى المناسب لهم أهمها":
>1)تناول الطعام الغنى بالألياف مثل الخضار والخبز الأسمر الذى يحتوى على ردة بالكمية المسموح بها خلال اليوم.
>2) تناول قطع اللحم الخالية من ومشتقات الألبان والجبن الخالية من الدسم.
>3) تناول 5 إلى 6 وجبات، ثلاث منها وجبات رئيسية، وثلاث وجبات خفيفة، بين فترة ثلاث إلى 4 ساعات بين الوجبات.
>4) عدم الاستغناء عن أى وجبة خاصة فى حالة تناول الأدوية والأنسولين وفقا لتعليمات الطبيب.
>5) الاهتمام بطبخ الطعام بزيت عباد الشمس.
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مصر 365