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أستاذ قلب يؤكد: نسب وفيات قصور القلب أعلى من سرطان الثدى والبروستاتا

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أستاذ قلب يؤكد: نسب وفيات قصور القلب أعلى من سرطان الثدى والبروستاتا أستاذ قلب يؤكد: نسب وفيات قصور القلب أعلى من سرطان الثدى والبروستاتا
صرح الأستاذ الدكتور محمود حسنين، أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، على هامش ندوة توعية مرضى قصور القلب التى أقيمت صباح اليوم الجمعة بمعهد القلب القومى بالعجوزة، بأن نسب الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض قصور القلب فى العالم، تتفوق على نسب الوفيات الناتجة عن إصابة السيدات بسرطان الثدى فى العالم، وكذلك أعلى من نسب الوفيات الناتجة عن إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، وهما النوعان الأكثر انتشارا بين الرجال والسيدات، وهما الأكثر تأثيرا فى إحداث الوفاة بين مرضى السرطان فى العالم.

وتابع د. محمود مصرحا بأن نسب الوفيات الناتجة عن هذا المرض وهو قصور عضلة القلب، والتى تعانى فيه العضلة من عجز شديد فى قدرتها على ضخ الدم الكافى للجسم بالكامل، يتسبب هذا المرض فى وفاة أكثر من 40% إلى 50% من حالات مرضى قصور القلب المتقدمة من الجنسين فى السنين الخمس الأولى من المرض.
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