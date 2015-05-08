أستاذ قلب يحذر: المصريون الأكثر عرضة للإصابة بمرض قصور القلب

صرح الدكتور محمود حسنين أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، بأن المصريين هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض قصور عضلة القلب، أو بمسمى آخر "هبوط القلب"، نتيجة إهمالهم فى علاج الذبحة الصدرية فى الحال، والتى تصيب نسبة كبيرة من المصريين والتى يجب علاجها بشكل عاجل خلال أقل من ساعة من إصابة المريض بها، مما يحدث تلفا جزئيا فى الشرايين مسببا فى المستقبل هبوط فى عضلة القلب، كان ذلك على هامش ندوة التوعية لمرضى قصور القلب المقامة صباح اليوم الجمعية بالمعهد القومى للقلب بالعجوزة.

وأضاف محمود بعض الأسباب المرضية الأخرى لكون المصرى هو الأكثر عرضة لإصابة عضلة قلبه بالقصور، موضحا أن انتشار مرض الروماتيزم القلبى فى مصر، مع ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم المزمن، أحد أهم أسباب الإصابة فى المستقبل بهبوط عضلة القلب، إضافة لانتشار العلاج الكيماوى لعلاج السرطانات المتلفة، والتى يحتل المصريون فيها مركزا متقدما فى نسب الإصابة والعلاج.