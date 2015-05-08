الاهتمام بمؤشر كتلة الجسم ضرورة لنجاح نظام إنقاص الوزن

عدم اهتمام البعض ممن يخضعون لأنظمة الرجيم لإنقاص أوزانهم بمؤشر كتلة الجسم، تصرف غير سليم، ومشكله قد يدفع المريض ثمنها مستقبلا .

ويشدد الدكتور شريف نبيل أخصائى السمنة والمناظير عند اتباع نظام غذائى، على أنه من الضرورى الانتباه لمؤشر كتلة الجسم عند اتباع أى نظام غذائى حتى لا يتعرض للفشل، مشيرا إلى أن مؤشر كتلة الجسم عبارة عن الوزن على مربع الطول والناتج يقسم على الطول، فإذا كان مؤشر كتلة الجسم 35 فيما فوق، فيكون ذلك دليل أن اتباع أى نظام غذائى لا يؤثر فى فقدان الوزن، وإذا حدث فقد للوزن سيعود مرة أخرى أكثر من اللازم وفى هذه الحالات يتطلب التدخل الجراحى .

ويوضح أنه بعد إجراء العمليات الجراحية أو اتباع نظام غذائى لإنقاص الوزن، تحدث بعض الترهلات فى مناطق الجسم المختلفة كالبطن والظهر والفخذ والذراع، لافتا أن هذه الترهلات يتم التغلب عليها من خلال بعض التمرينات الرياضية، وفى حالة عدم الاستجابة للتمرينات فيمكن إخضاع المريض لإجراء عمليات جراحية كشد البطن وغيرها .