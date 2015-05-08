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القوات الخاصة بالجيش التونسى: قدمنا 14 شهيدا منذ اندلاع الثورة

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القوات الخاصة بالجيش التونسى: قدمنا 14 شهيدا منذ اندلاع الثورة القوات الخاصة بالجيش التونسى: قدمنا 14 شهيدا منذ اندلاع الثورة
صرح قائد فيلق القوات الخاصة للجيش التونسى بمنزل جميل بأن القوات الخاصة للجيش التونسى قدمت منذ اندلاع الثورة وحتى الآن 14 شهيدا و50 جريحا، وذلك جراء العمليات العسكرية ضد المجموعات الإرهابية بمناطق الروحية وبئر على بن خليفة وقبلاط السلوم وسمامة وورغة.

وأضاف بمنزل جميل، فى تصريحات صحفية أرودتها اليوم وكالة أنباء تونس (وات) أن العمليات العسكرية الناجحة التى تقوم بها القوات الخاصة فى مكافحة العناصر الإرهابية لم تأت من فراغ بل هى نتاج لتدريبات شاقة باستعمال كل ما أمكن من الوسائل القتالية المتطورة والبشرية المحترفة (على حد تعبيره).
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