حبس مقدم برامج ومعدة بقناة فضائية لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل سيارة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مقدم برامج فى قناة فضائية ومعدة بذات القناة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامهما بممارسة أعمال مخلة بالآداب داخل سيارة على طريق الواحات – 6 أكتوبر، وذلك بعد أن تسلمت النيابة تحريات المباحث وأثبتت صحة الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتفقد الحالة الأمنية على طريق الواحات - أكتوبر، حيث لاحظت القوة توقف سيارة على جانب الطريق، فتوجهت إليها وتبين أن بداخلها "خ.م" مقدم برامج فى قناة فضائية، و"ه.ع" معدة بذات القناة، فى وضع مخل بالآداب فاقتادهما إلى قسم ثان أكتوبر.