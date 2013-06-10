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مشادات كلامية بين منسقي حملتي "تمرد" و"تجرد" على إذاعة الشباب والرياضة

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مشادات كلامية بين منسقي حملتي "تمرد" و"تجرد" على إذاعة الشباب والرياضة مشادات كلامية بين منسقي حملتي "تمرد" و"تجرد" على إذاعة الشباب والرياضة

كتب : محمد شنح منذ 5 دقائق

استضافت إذاعة الشباب والرياضة خلال فترتها المفتوحة ظهر اليوم، محمد هيكل منسق حملة "تمرد"، والقذافي عبدالرازق منسق من حملة "تجرد".

ونشبت مشادات كلامية عنيفة على الهواء بين منسقي الحملتين، وتبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم القذافي منسق حملة "تمرد" محمود بدر بأنه شيعي وله صور وهو يحمل السلاح ويدعو للعنف، فيما رد هيكل بأن عاصم عبدالماجد منسق "تجرد" كان يرفع السلاح ويقتل أفراد الشرطة.

واضطرت مقدمة البرنامج إلى الخروج لفاصل أكثر من مرة لاحتدام المناقشات وسخونة الحوار ووصوله إلى حد التراشق بالألفاظ، وبعد عودتها طلبت من الجانبين الهدوء، وقال وقتها منسق "تجرد" إنهم سينزلون يوم 30 يونيو إلى قصر الاتحادية وميدان التحرير لحمايته من الدعوة لإسقاط رئيس الجمهورية، في حين كان رد منسق "تمرد" بأن الحملة شعبية وأن جمع التوقيعات أحد الطرق للضغط على النظام من أجل الرحيل، لأنه يسير عكس الاتجاه مشبها إياه بـ"السائق الذي يخبر الناس طوال الوقت بأنه في طريقه من القاهرة إلى الإسكندرية إلا أنهم في نهاية المطاف يجدون أنفسهم في أسوان".

وأضاف منسق "تمرد" أن التوقيعات التي جمعتها الحملة ستعرضها على المحكمة الدستورية العليا، والتي سيكون لها الحكم في شرعيتها.

ولم تكتمل الحلقة نظرا لانضمام الشباب والرياضة لشبكات الإذاعات الأخرى والخروج للبث الحي لمحاكمة مبارك.

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