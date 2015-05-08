أخيرا - الأهلي يزيح الستار عن قميصه الجديد السبت.. وسبورتا تحدد المكافأت

يزيح الأهلي الستار أخيرا عن زيه الجديد في احتفالية كبرى يوم السبت في أحد الفنادق بالقاهرة وهو الذي سيرتديه اللاعبون خلال الفترة القادمة من إنتاج شركات سبورتا السعودية.

وكان الأهلي قد أرجأ أكثر من مرة ارتداء الزي الجديد له بعد انتهاء عقده مع أديداس والتوقيع مع سبورتا الصيف الماضي قبل أن يحدد 9 مايو موعدا لإزالة الستار عن القمصان الجديدة.

وسيحضر الحفل مجلس إدارة النادي ولاعبو فريق الكرة بالإضافة للعديد من الشخصيات الرياضية.

ووجه عماد وحيد رئيس لجنة التسويق بالأهلي الشكر لشركة سبورتا بسبب التزامها الشديد بالمواصفات التي حددها النادي خلال مفاوضاته معهم مشيرا إلى أن القميص الجديد سيكون مفاجأة للجميع وخطوة نحو وضع النادي على الساحة العالمية.

كما أثني علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة على جودة الملابس والخامات المطابقة للمواصفات العالمية وأشار إلى أنها نالت رضا الجميع.

جدير بالذكر أن شركة سبورتا قد رصدت مكافأت لفريق الأهلي في حال تتويجه بالبطولات حيث يحصل على 120 ألف دولار عند الفوز بدوري أبطال إفريقيا و60 ألف دولار عند الحصول على المركز الثانى بدوري أبطال إفريقيا و75 ألف دولار عند الحصول على بطولة الكونفدرالية و30 ألف دولار عند الحصول على كأس السوبر الإفريقي.

كما رصدت 200 ألف دولار عند الحصول على بطولة كأس العالم للأندية و1 50ألف دولار للمركز الثانى و 100 ألف دولار للمركز الثالث و 50 ألف دولار للمركز الرابع و50 ألف دولار عند الحصول على بطولة الدوري العام و30 ألف دولار عند الحصول على كأس مصر و15 ألف دولار عند الحصول على السوبر المصري.