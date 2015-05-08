حملات إزالة وإصلاح هبوط أرضى فى شرق الإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية من خلال حى ثان المنتزه، بقيادة اللواء عادل مصطفى سلامة، وبحضور سكرتير عام الحى فرج شعبان، بتنفيذ قرار الإزالة رقم 440 لسنة 2012 للقطعة رقم 5 السوق التجارى شارع رقم13.

من جهة أخرى قام حى شرق برئاسة اللواء سعيد الفوال، وبإشراف أحمد حافظ معاون رئيس الحى للمرافق بالتعاون مع مديرية الطرق بإصلاح الهبوط الأرضى أسفل كوبرى مصطفى كامل.

كما قامت إدارة إشغال الطريق بإزالة الحدايد والحواجز الأسمنتية من شارع قيس وشارع منير السيد الفار، وشارع البيرونى وشارع سليمان محمود بسبورتنج.

كما قامت إدارة الكهرباء بحى الجمرك، بإطلاق التيار بشارع السور وشارع الترسانة من ميدان إبراهيم الأول إلى باب واحد ومثلث أبو وردة وراس التين وشارع صفر.