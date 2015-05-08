جنايات كفر الشيخ تقضى بسجن 42 متهما فى قضية حرق نقطة سخا

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى، حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق نقطة سخا" وإضرام النار فى سيارتى شرطة، بحبس 42 متهما بينهم محام محرض على الواقعة، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات والسجن 10 سنوات لـ5 آخرين، وعلى 37 متهمًا بالسجن 5 سنوات.

ترجع تفاصيل القضية إلى شهر سبتمبر عام 2011 عندما قام المتهمون بإضرام النيران بنقطة شرطة سخا التابعة لقسم أول كفر الشيخ، وحرق اثنتين من سيارات الشرطة وقطع طريق كفر الشيخ طنطا، وإثارة الرعب والهلع، وتداولت القضية بالجلسات إلى أن أصدرت المحكمة حكمها السابق بجلسة أمس الخميس.