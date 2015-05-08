الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة غداً السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على البلاد غدًا السبت، ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارًا لطيف ليلا، هذا وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وقد يصاحبها سقوط الأمطار هناك، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على مناطق من غرب وشمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى مترين، والرياح في البحر المتوسط شمالية غربية وفي البحر الأحمر شمالية شرقية.