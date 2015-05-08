تسرب بقعة سولار من فندق بنهر النيل في أسوان

تسربت صباح اليوم الجمعة، بقعة سولار من أحد الفنادق العائمة بمدينة أسوانن وعلى الفور قامت اجهزة وزارة البيئة وحماية النيل بشفط كمية السولار واخطار النيابة للتحقيق وبأجراء المعاينة تبين تسرب بقعة السولار من الفندق العائم الأسكندر الأكبر و قررت النيابة العامة بأسوان حبس مدير الفندق العائم 4 ايام على ذمة التحقيقات وتشكيل لجنة للمعاينة ولفحص الفندق وتقدير حجم الخسائر والتلوث.

وكانت لجنة الفحص المبدئى التى قامت بإجراء الفحص والمعاينة للفنادق العائمة المتوقفة بنهر النيل فى أسوان عقب ظهور بقعة سولار فى المياه اليوم الجمعة توصلت لأنها تسربت من الفندق العائم “أسكندر الأكبر” ،بسبب توقفه فترة طويلة وأثناء تشغيله تم تسريب بعض كميات السولار إلى المياه.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية برئاسة المقدم تامر همام من ضبط مدير الفندق العائم “جاد الله .أ.ج” 68 سنة وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشكيل لجنة للتأكد من أنتهاء أثار البقعة ومعاينة مصدرها.

وأنتقلت لجنة تضم مدير مركز عمليات المحافظة ،والمسطحات المائية والحماية المدنية والصحة وشرطة العائمات لتحديد الأثار التى نتجت من البقعة فى حالة تواجدها .