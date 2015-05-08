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حبس المتهمين فى تفجير بنك المحلة 15 يوما

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حبس المتهمين فى تفجير بنك المحلة 15 يوما حبس المتهمين فى تفجير بنك المحلة 15 يوما
قرر أحمد عبد المنعم لاشين مدير النيابة الكلية بشرق طنطا، حبس الثلاثة المقبوض عليهم، بتهمة تفجير بنك الإمارات دبى الوطنى فى المحلة، والذى راح ضحيته 3 شهداء بينهم 2 مساعدى شرطة ومجند بالقوات المسلحة 15يوما على ذمة التحقيقات.

كانت النيابة العامة فجر اليوم الجمعة، أجرت معاينة تصويرية لمكان الانفجار وأعاد المتهمون تمثيل وضع القنابل واستخدام السيارة "ماركة اسكودا فلاشيا" والدراجة النارية "فيسبا"وطريقة زرع العبوة الناسفة وتفجيرها عن بعد وانسحابهم من موقع الجريمة بعد زرع ورصد الهدف المراد تفجيره.

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