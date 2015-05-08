القبض على 5 من عناصر الجماعة الإرهابية فى مسيرة بكفر الشيخ

ألقت قوات أمن كفر الشيخ على خمسة من الجماعة الإرهابية بدسوق بكفر الشيخ أثناء مسيرة لهم.

ومن بين الملقى القبض عليهم وصلاح المغربى وإبراهيم خضير والشحات عبد الله، عمر فتحى.

كانت الجماعة الإرهابية نظمت مسيرة على أحد الطرق الفرعية بدسوق رفعوا خلالها شارات رابعة وصورة محمد مرسى وهتفوا بعدد من الهتافات المنتاهضة للجيش والشرطة .

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